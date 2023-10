Britney Spears voltou a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um dos seus já habituais vídeos de dança, mas desta vez, com um look bastante sensual.

A cantora, de 41 anos, surge com um body em tons de roxo que deixou em destaque o seu... rabiosque.

No vídeo, a 'princesa da pop' dança uma música de Beyoncé, 'Daddy Lessons'.

Vale notar que, recentemente, Britney recebeu uma visita da polícia em casa precisamente por causa de um destes vídeos. Tratava-se de uma gravação onde esta surgia com facas que garantiu mais tarde serem falsas.

