Jessica Simpson está a promover a sua mais recente coleção e conta com uma ajuda muito especial... a da filha Birdie Mae, de cinco anos.

Numa publicação que fez no Instagram, Jessica Simpson mostrou um vídeo da recente coleção Jessica Simpson do Walmart, onde mostra as novas peças da linha. A dada altura, a celebridade surge junto da menina, ambas com roupa de praia.

De recordar que além de Birdie Mae, Jessica Simpson é também mãe de Ace Knute, de 11 anos, e Maxwell Drew, de 12, fruto do casamento, entretanto terminado, com Eric Johnson.

Leia Também: A razão que levou ao divórcio de Jessica Simpson e Eric Johnson