Elliot Page está a comemorar o Mês do Orgulho LGBTQIA, neste junho, e tudo indica que tenha aproveitado o momento para assumir uma relação amorosa.

No sábado, dia 28 de junho, a estrela de 'Umbrella Academy' publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece com a atriz Julia Shiplett, que integra o elenco de 'Overcompensating'. Uma iniciativa que está a ser interpretada como o assumir da relação.

Na referida imagem, Elliot Page e Julia Shiplett podem ser vistas ambas de casaco em tons escuro, óculos de sol escuros e muito próximas. Na legenda, o ator colocou um emoji em forma de arco-íris e outro em forma de coração.

Após a partilha, foram muitas as carinhosas reações que Elliot Page recebeu na caixa de comentários. "Isto deixa-me tão, tão feliz" escreveu Hannah Pilkes. "Vocês são tão fotos juntos", pode ainda ler-se entre as várias reações.

Por sua vez, segundo a People, Julia Shiplett também 'confirmou' a relação com Elliot Page ao ter publicado um vídeo do mesmo nas stories da sua página de Instagram, no sábado. Nas imagens, o ator aparecia em tronco nu. "Feliz orgulho", escreveu na legenda. O vídeo já não se encontra disponível na rede social, mas a People conseguiu guardar um 'print' da partilha. Veja abaixo.

Elliot Page© Julia Shiplett/Instagram

Elliot Page, recorde-se, assumiu publicamente a sua homossexualidade em 2014. Em dezembro de 2020 assumiu-se transgénero.

Em 2023, o ator lançou um livro recheado de várias memórias e desabafos, onde falou de algumas relações amorosas, como o romance que viveu com Kate Mara. "A primeira pessoa por quem me apaixonei depois do meu coração ter sido partido foi a Kate Mara", contou, referindo que, na altura, Kate namorava com o ator Max Minghella (que integra o elenco da série 'The Handmaid's Tale').

Elliot Page disse no livro que Max Minghella apoiou Kate Mara a explorar os seus sentimentos por Page. "Nunca pensei que pudesse apaixonar-me por duas pessoas ao mesmo tempo. Agora acredito nisso", terá dito Kate a Elliot. Mas o romance não 'vingou' e acabaram separados, apesar de terem mantido até hoje a amizade.

O casamento de Elliot Page e Emma Portner

Elliot Page esteve casada com Emma Portner durante três anos, tendo anunciado a separação no início de 2021. "Após um período de reflexão e consideração cuidadosa, tomamos a difícil decisão de nos divorciarmos depois de nos termos separado no verão passado. Temos o maior respeito um pelo outro e continuamos amigos próximos", disseram num comunicado, na época.

Quem é Julia Shiplett?

A atriz Julia Shiplett integra o elenco da série 'Overcompensating', onde interpreta Mimi. De acordo com a People, a artista também já fez parte de projetos como 'American Dad!', 'Love Life' e 'High Maintenance'.

Veja na galeria algumas fotografias de Julia Shiplett, que tudo indica que tenha conquistado o coração de Elliot Page - que já integrou o elenco de vários projetos, entre os quais 'Juno', 'Hard Candy', 'Smart People', 'Whip It', 'X-Men: The Last Stand' e 'X-Men: Days of Future Past'.

