Depois de terem estado casadas durante cerca de um ano, Maria Bello e a chef culinária francesa Dominique Crenn estão separadas.

De acordo com o TMZ, Maria Bello entrou com um pedido de divórcio em tribunal, na quarta-feira.

No documento legais a que o TMZ teve acesso, Maria Bello lista a data de separação no dia 7 de abril, exatamente um ano depois de terem dado o nó. A razão do fim do casamento? "Diferenças irreconciliáveis."

