De acordo com documentos judiciais obtidos pela People, Ben Affleck e Jennifer Lopez estão oficialmente divorciados. O julgamento aconteceu quase 20 semanas após a atriz de 'Unstoppable' ter entrado com o pedido de dissolução do casamento no dia 20 de agosto.

Os ex-namorados, que reacenderam o romance em 2021, casaram-se numa cerimónia íntima, em Las Vegas, em julho de 2022. Um mês depois, celebraram a sua Lua de Mel na Geórgia, ao lado de amigos e familiares.

J.Lo pediu o divórcio exatamente dois anos após esta cerimónia, referindo que o dia 26 de abril foi a data oficial da separação. Segundo a atriz, "existiam diferenças irreconciliáveis" entre os dois e que levaram à separação do casal.

Lopez entrou com uma ação no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles sem um advogado, solicitando que nenhuma das partes recebesse pensão de alimentos e que os honorários fossem divididos. A atriz também solicitou que o seu antigo nome, Jennifer Lynn Lopez, fosse restaurado.

