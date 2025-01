Jennifer Lopez e Ben Affleck estão oficialmente divorciados, mas há um bem precioso que a atriz quer manter: o seu anel de noivado.

Affleck pediu Lopez em casamento com um anel de noivado de diamante verde com 8,5 quilates, após o ex-casal ter reacendido o romance em 2021.

Os dois casaram em Las Vegas, em julho de 2022, num cerimónia íntima.

Porém, em agosto de 2024, J.Lo entrou com um pedido de dissolução do casamento. Quase cinco meses depois, na segunda-feira, dia 6 de janeiro, ambos chegaram a acordo e concretizaram o divórcio.

De acordo com uns documentos obtidos pela People, Affleck "renunciou a todos os direitos, títulos e interesses" e a "todas as roupas, joias e diversos pertences pessoais de Lopez em sua posse, custódia ou controlo".

© Getty Images

Jennifer Lopez ficará com o grande anel de diamante verde, avaliado em mais de 5 milhões de dólares. O diamante verde de 8,5 quilates, lapidado radiante, é ladeado por dois diamantes de meia-lua e fixado com uma faixa de platina. Ben Affleck incluiu uma mensagem gravada: 'não vou a lado nenhum'.

Na altura do noivado, Jennifer Lopez afirmou que a cor verde do diamante era muito significativa para si: "Verde sempre foi a minha cor da sorte e, agora, com certeza, será sempre".

