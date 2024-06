Durante o evento de comemoração do 80.º aniversário do Dia D, no Memorial Britânico da Normandia, em Ver-sur-Mer, a rainha Camilla e Brigitte Macron protagonizaram um momento insólito, conforme destaca a imprensa internacional.

Vestidas de branco, a monarca e a primeira-dama francesa depositaram junto do memorial ramos de flores em homenagem aos soldados que morreram.

Após o gesto, as duas afastaram-se num momento de reflexão, ocasião em que Brigitte quebrou o protocolo real ao tentar dar a mão à monarca.

Visivelmente tensa, a mulher do rei Carlos III segurou na mão de Brigitte, embora que por breves segundos.

Segundo a Casa Real britânica, não existe um código de conduta obrigatório nos encontros com a rainha e outros membros da realeza britânica, contudo, o protocolo desaconselha a qualquer contacto físico, incluindo apertos de mão.

Apesar da quebra de protocolo, a relação entre a rainha Camilla e Brigitte Macron não parece ter ficado afetada, uma vez que nesse mesmo dia as duas voltaram a encontrar-se, revelando-se bem-dispostas.

