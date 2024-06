Apesar de ainda estar em tratamento oncológico, Carlos III sempre manifestou vontade de continuar com a sua agenda e, ao receber luz verde dos médicos, tem retomado aos poucos a vida pública, tal como se verificou esta quarta-feira, dia 5 de junho, com o início das comemorações do 80.º aniversário do desembarque na Normandia.

Os reis Carlos e Camilla estiveram em Portsmouth, onde assistiram às comemorações e não conseguiram esconder a emoção ao lembrar este dia decisivo para aquele que foi o princípio do fim da Segunda Guerra Mundial.

Durante o evento, Carlos III pôde conhecer e conversar com alguns veteranos de guerra, tendo ainda discursado. Na galeria poderá encontrar algumas fotografias deste dia.

Já esta quinta-feira, dia 6 de junho, a Casa Real fez uma publicação no Instagram, onde recorda esta data especial.

"Hoje recordamos os sacrifícios feitos por todos os envolvidos nos desembarques do Dia D. Neste dia, há 80 anos, mais de cinco mil navios e embarcações entregaram 150 mil soldados a cinco praias da Normandia. 4.440 soldados aliados perderam a vida no Dia D – o primeiro dia da Operação Overlord, que acabou por provocar a libertação da Europa Ocidental ocupada pelos alemães", pode ler-se na publicação.

