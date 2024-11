A rainha Camilla foi forçada a cancelar uma série de eventos esta semana depois de ter contraído uma infeção no peito.

A monarca, de 77 anos, encontra-se a recuperar na sua casa em Wiltshire, estando sempre acompanhada por uma equipa de médicos.

Conforme destaca a imprensa britânica, Sua Majestade não deverá marcar presença na abertura do Field of Remembrance, um memorial feito em homenagem aos soldados que morreram em guerra na Abadia de Westminster.

Enquanto filha de um herói de guerra, o Major Bruce Shand, que foi distinguidos duas vezes pela seu serviço na II Guerra Mundial, este é um evento particularmente importante para Camilla.

Uma vez que esta terá de faltar, será o duque de Gloucester a substitui-la.

"Sua Majestade, a rainha, está atualmente doente com uma infeção no peito, motivo pelo qual os médicos recomedaram um tempo de repouso.

É com uma grande tristeza que Sua Majestade teve de adiar os compromissos para esta semana, enquanto espera recuperar a tempo no fim de semana do Remembrance.

Pede desculpa a todos para quem isto é um inconveniente ou que ficaram desapontados como os resultados", informou a Casa Real britânica.

