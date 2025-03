Celebrou-se esta segunda-feira, dia 10 de março, o Dia da Commonwealth, uma das datas mais importantes para a família real britânica.

Os membros séniores da realeza reuniram-se para uma cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres, e a rainha Camilla não passou despercebida.

A monarca brilhou com um vestido cor-de-rosa claro de cetim, da criadora Fiona Clare, que conjugou com um chapéu de Philip Treacy. A mulher de Carlos III completou o visual com um sapatos nude e luvas de pele.

No que diz respeito ao visual, os admiradores da família real elogiaram a escolha da soberana.

"Ninguém consegue usar tão bem um chapéu como a Camilla!", notou um internauta na rede social X. "Sua majestade está especialmente bonita neste visual cor-de-rosa com o colar de pérolas", disse outro.

Veja o visual nas imagens presentes na galeria.

