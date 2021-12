Para Bárbara Norton de Matos o Natal significa reunir toda a família, seja ela pequena ou “gigante”, como é no seu caso. A atriz conversou com o Fama ao Minuto na apresentação das novidades de Natal da Douglas, no passado mês de novembro, e partilhou algumas curiosidades sobre o significado e tradições desta quadra.

“Natal para mim são muitas pessoas. A minha família é gigante. É sempre como se fosse uma festa gigante. O que me lembro mais do Natal são os discursos dos meus avós, é sempre um momento muito especial e ficamos sempre todos um bocadinho emocionados”, contou.

“A parte do consumismo odeio. A parte do stress dos presentes odeio. Acho que ninguém gosta!? Devia-se mudar um bocado essa política. Devíamos fazer a coisa só para os miúdos e os grandes dava-se uma coisa que tivesse a ver com comida, por exemplo”, acrescentou de seguida.

“Mas ela [Flor, filha mais nova] adora e para os miúdos é muito giro. Ainda acredita no Pai Natal e faço questão que acredite o mais tempo possível porque acho um máximo esse mundo mágico”, completou.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos é mãe de duas meninas. Além da pequena Flor, de cinco anos, é também mãe de Luz, de 15 anos.

