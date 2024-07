Bárbara Norton de Matos fez questão de recorrer às redes sociais para expressar o quão "orgulhosa" estava da filha mais velha, Luz, de 17 anos, fruto da anterior relação com Gonçalo Pina e Melo.

"Estou a rebentar de orgulho! Eu, que me deito com as galinhas, estou aqui com o coração acelerado de tanta emoção! Sei o quanto te esforçaste e sei que não foi nada fácil este ano, foi duro!", realça.

"Chegar ao fim do 12.º ano da escola de Artes melhor e a mais exigente do país e teres conseguido o que querias enche-me de orgulho e de felicidade", destaca, mostrando-se muito feliz pela jovem ter concluído esta importante etapa.

"Tu consegues o que quiseres, acredita sempre em ti e não mudes essa personalidade forte! És um mulherão que tenho o maior orgulho! Tens um jeitão e como é óbvio o primeiro quadro vai ser para mim!", completa.

Note-se que a atriz tem uma filha mais nova, a pequena Flor, de sete anos, que nasceu do casamento terminado com Ricardo Areias.

