"O que realmente é importante na vida: orgulho em ser mãe destas miúdas". Foi com estas palavras que Bárbara Norton de Matos começou por legendar o vídeo que publicou na sua página de Instagram, onde mostra imagens da festa de aniversário.

A atriz completou 45 anos no domingo, dia 7 de julho, e fez questão de destacar a data juntos dos seguidores.

"Chego aos 45 anos feliz por ter concretizado quase tudo a que me propus, sinto-me realizada e feliz! Sei que ainda tenho muita coisa para viver e para descobrir e continuarei disposta a todos os desafios que a vida me trouxer. Vou continuar a ser fiel a mim própria, sendo autêntica, fiel aos meus princípios, meia louca, desempoeirada e sem medo de acreditar no amor desenfreadamente", escreveu.

"Obrigada à minha família e aos meus amigos que fizeram com que eu tivesse um dia de anos com muito mimo e com imensas gargalhadas. Um grande beijo", completou.

De recordar que Bárbara Norton de Matos é mãe de duas meninas, Luz, da relação com Gonçalo Pina e Melo, e Flor, da relação com Ricardo Areias.

