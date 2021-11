Foi durante a apresentação das novidades de Natal da Douglas, na passada quarta-feira, 24 de novembro, em Lisboa, que o Notícias ao Minuto esteve à conversa com Bárbara Norton de Matos. A atriz foi uma das caras conhecidas que não faltaram a este encontro.

Numa pequena entrevista, Bárbara Norton de Matos falou sobre os seus novos projetos, fora da televisão. Além do recente lançamento de duas águas de colónia, a atriz também lançou uma coleção de cerâmicas, no final desta semana.

Sobre as águas de colónia, como já tinha destacado na sua página de Instagram, explicou que este projeto “surgiu num almoço de amigas, em junho”. “Nunca pensei que me fosse meter nesta loucura, mas ainda bem que sim. Fiz tudo de raiz”, disse, afirmando que o resultado final está a ser muito positivo.

“Está a correr lindamente, está a ser muito bom, tenho tido um feedback fantástico. Fiz um produto exatamente como queria encontrar para mim no mercado e exatamente ao preço que queria encontrar no mercado também. Que fosse o mais acessível para toda a gente, para conseguir chegar ao bolso de todos e das pessoas que me seguem - porque, no fundo, é para os 300 mil seguidores que tenho [no Instagram] e que possam comprar. Também tenho noção da carteira das pessoas… E quero que tenham um bocadinho de mim em casa”, acrescentou.

De seguida, revelou que vai arriscar noutras áreas e “lançou outra marca de peças de cerâmica”. Novidades que chegaram esta sexta-feira, 26 de novembro.

“Uma coleção de peças de cerâmica, serviços mesmo, com a minha sócia Sara Matos de Ferreira”, detalhou, partilhando também o nome da marca: Esperança.

Porquê Esperança? “Por tudo isto que passámos. Porque tirei um curso de cerâmica numa altura em que estava desempregada. Estive um ano sem trabalhar e sem ganhar. É Esperança. Tanto significado que tem para a época que estamos a passar, e para a fase que eu estava a passar na altura. No fundo é uma esperança, um lado diferente, uma forma de arte diferente e ainda bem. Estou cheia de trabalho, mas ainda bem. Estou super contente”, respondeu.

Bárbara Norton de Matos continua no ar na novela ‘Amor Amor’, da SIC, onde dá vida a Emília. Sobre este projeto, ficam “recordações muito boas”.

“Um desafio gigante. Fiz comédia pela primeira vez em televisão, fiquei uma grande ruiva - estava farta de estar ruiva. Fica uma experiência muito diferente, um desafio muito grande. Estava muito insegura na primeira temporada por não ser a minha zona de conforto, a comédia, acho que é bastante difícil. Mas não sou mulher de desistir nem de baixar os braços. Aprendi muito com os meus colegas, com a equipa técnica e agora apetece-me fazer mais comédia”, realçou.

Sem esquecer o colega e amigo Rogério Samora, com quem contracenou na novela da SIC, a atriz desabafou que foi uma situação “bastante complicada”.

“Eu estava a gravar muito com ele na altura e lembro-me que a última coisa que ele me disse foi: ‘Oh minha mimosa (que era como ele me chamava, e como vai chamar porque espero que fique bom), diz-me uma coisa, não tens visto as nossas cenas, não me ligas nenhuma. Eu mando-te mensagens e tu não me ligas nenhuma’. Arrependo-me sempre de não ter respondido na altura. Não respondi… Foi muito complicado lidar com essa situação e ainda está a ser. Até é meio surreal, parece que não aconteceu. É muito estranho. Há de correr bem, espero bem que sim, um beijinho grande para o Rogério”, disse.

Recorde-se que Rogério Samora estava a gravar a novela ‘Amor Amor’ quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi transportado de urgência para o hospital, onde esteve vários dias. Neste momento, o ator está numa unidade de cuidados continuados.

