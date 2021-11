Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Bárbara Norton de Matos falou sobre o novo projeto. A atriz lançou duas águas de colónia e o feedback que tem recebido tem sido positivo.

"Nunca pensei que num almoço entre amigas surgisse a minha marca no qual me identifico a 100%. Um projecto feito de raiz com todo o meu carinho e empenho. Fiz estas duas águas de colónia, B IRREVERENCE e B SERENITY, como se fossem para mim e para as minhas filhas", começou por escrever na rede social, esta quinta-feira.

"Estou muito feliz com o resultado, as pessoas têm adorado as fragrâncias e isso deixa-me profundamente feliz. Realmente é verdade, nunca é tarde para começarmos algo novo e arriscarmos", acrescentou, agradecendo "pela confiança de quem já comprou".

Na mesma publicação, destacou ainda: "Vou estar numa exposição de Natal a partir do dia 26 de novembro em Lisboa com a minha marca de águas de colónia e com mais uma grande novidade".

Veja a partilha na íntegra:

