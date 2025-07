Depois de ter integrado o elenco de 'Amor Amor', da SIC, entre 2021 e 2022, Bárbara Norton de Matos ficou afastada da ficção nacional. No entanto, agora está de volta ao mundo da representação.

A atriz fez uma nova publicação na sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 10 de julho, a falar deste novo "desafio".

"Nem sei explicar o que estou a sentir. Depois de tanto tempo sem representar, eis que surge um grande desafio. E digo-vos… nada, mas mesmo nada do que eu pudesse imaginar. Nunca me passou este papel pela cabeça", começou por escrever, afirmando que esta nova personagem "vai tirá-la totalmente da zona de conforto".

"E, talvez por isso mesmo, sinto-me feliz. Ansiosa, claro. Mas, acima de tudo, feliz. Feliz por voltar a fazer aquilo que me faz vibrar, que me faz sentir viva: representar. A minha paixão. O meu lugar", desabafou ainda.

"Obrigada a vocês que acompanharam todos os meus projetos de empresaria (que não vão parar) ao longo destes três anos fora da representação. Agora, vou poder partilhar convosco, de uma forma diferente, todo o meu processo neste novo desafio. Vamos juntos", disse, por fim.

Após a partilha, foram muitos os carinhosos comentários que Bárbara Norton de Matos recebeu. "Boa sorte, linda" ou "bem merecido" são algumas das palavras de apoio que se podem ler.

O percurso de Bárbara Norton de Matos no mundo da representação

A atriz Bárbara Norton de Matos, recorde-se, começou a carreira no mundo da representação no início dos anos 2000, tendo integrado o elenco das novelas 'Nunca Digas Adeus' e 'Amanhecer'.

Entre os muitos projetos em que trabalhou estão ainda as séries 'Inspetor Max', 'Morangos com Açúcar - Férias de Verão 5' ou 'Bem-Vindos a Beirais', e as novelas 'Deixa-me Amar', 'Baía das Mulheres', 'Olhos nos Olhos', 'Sedução', 'Mar Salgado' ou 'Nazaré'.

Recentemente, Bárbara Norton de Matos fez parte do leque de comentadores do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Mas por um curto período.

Agora, a artista prepara-se para voltar à ficção nacional e não podia estar mais feliz com este regresso.

As filhas de as relações de Bárbara Norton de Matos

A atriz, de lembrar também, é mãe de duas meninas, Luz, de 19 anos, fruto da relação passada com Gonçalo Pina e Melo, e da pequena Flor, de 10 anos, da relação terminada com Ricardo Areias, de quem se separou em 2018.

No início de 2024, Bárbara Norton de Matos assumiu publicamente a relação com o cavaleiro João Moura Caetano, mas este romance terminou meses depois.

Este novo desafio profissional chega pouco mais de um mês depois de Bárbara Norton de Matos ter revelado que estava com uma lesão na perna que a impedia, na altura, de fazer as habituais corridas. Tratava-se de uma bursite.