Bárbara Norton de Matos celebrou os nove anos da sua filha mais nova, Flor, no passado domingo. A atriz fez questão de assinalar publicamente esta data através das redes sociais onde partilhou uma história que nunca tinha contado.

"Com apenas dez dias de vida foi internada de urgência. Já estava em casa, tudo parecia bem… e de repente o mundo parou. Foram 15 dias no hospital. 15 dias a dormir numa cadeira, ao lado de uma incubadora. Eu só queria que ela me sentisse. Mesmo cheia de tubos, dava-lhe a mão. Queria que, no meio de tudo, ela soubesse que a mãe estava ali. E eu acredito mesmo que isso fez a diferença.

A Flor ficou. E desde então, é exatamente isso: uma força da natureza. [...] Veio à minha vida para me ensinar a ser melhor", referiu Bárbara Norton de Matos.

Flor é fruto da relação, que já terminou, da atriz com Ricardo Areias. Bárbara tem ainda outra filha, Luz, de 19 anos.

