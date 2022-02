António Raminhos voltou a destacar-se pelo seu caracter solidário. O humorista partilhou esta sexta-feira nas suas redes sociais um apelo com o objetivo de ajudar uma família de três irmãs.

"Conheço esta história através de pessoas amigas da família e está confirmada. Estas três miúdas perderam a mãe (na foto) de um modo repentino", começa por contar.

Viviane Pedro, de 23 anos, é a irmã mais velha e a única fonte de rendimento da família, da qual fazem parte uma outra jovem de 19 anos e uma menina de cinco.

"Para além de todas as dificuldades, não têm família em Portugal e a Viviane quer ficar com as irmãs e não irem para uma instituição... mas precisa de nós", apela Raminhos, partilhando o link go fund me onde pode encontrar mais detalhes sobre a história e fazer a sua doação.

"Vamos resolver isto hoje e dar-lhes até mais do que ela pede", reforça Raminhos no fim da sua partilha.

Leia Também: Nilton criticado por fazer apelo com pedido de ajuda para a prima doente