António Raminhos tem estado em viagem pela Finlândia com a família: as três filhas, Maria Rita, Maria Leonor e Maria Inês, e a mulher Catarina.

O frio que se faz sentir no país tem sido um tema abordado nas redes sociais do humorista que, esta sexta-feira, 20 de dezembro, falou também de outro desafio: o passar férias com as filhas.

"Este [o barco] não foi ao fundo... Ao fundo só a nossa paciência para aturar três miúdas que discutem coisas como quem bebe água primeiro ou não usam gorro porque fica mal e depois queixam-se do frio", escreveu Raminhos na legenda de uma publicação onde aparece com a mulher em cima de um barco.

