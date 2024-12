Depois de uma longa viagem pela Finlândia e por Estónia com a família, Catarina Raminhos começou a partilhar os diários de bordo com os seus seguidores do Instagram. Mas parece que houve publicação que não chegou ao público.

No domingo, 22 de dezembro, a criadora de conteúdos digitais partilhou o sexto dia da viagem, tendo sido esse passado em Tallin, a capital da Estónia.

Informada, Catarina Raminhos escreveu um longo texto na legenda e nos comentários da publicação, no qual falava dos sítios que tinha visitado, mas também um pouco da história do país.

Esta segunda-feira, Raminhos veio a saber que a sua publicação não tinha tido o 'engagement' pretendido por ter usado duas palavras alegadamente proibidas no Instagram.

A autora partilhou a desilusão nas histórias da rede social: "Somos censurados à cara podre. Tenho escrito diários da viagem a Helsínquia e a Tallin. Hoje falei da história da Estónia e de como está relacionada com a da Suécia e da Finlândia. E também com a da Rússia e da Ucrânia. E é isto: escrevi duas palavras proibidas para o algoritmo e o meu texto não chegou a ninguém. Pois, vai lá continuar no mesmo sítio".

© Instagram - Catarina Raminhos

