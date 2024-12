António e Catarina Raminhos encontram-se na Finlândia, mais precisamente em Helsínquia, a viajar com as três filhas. A aventura tem sido descrita por Catarina, através de várias partilhas no Instagram. A que se segue, é uma descrição do segundo dia no destino.

"Começámos o dia bem cedo. Ainda não eram 8h da manhã quando saímos do hotel e parecia noite cerrada", realça.

"Atravessámos o parque até à zona do porto e fomos sempre juntinho à água até à Catedral de Uspenski, ali mesmo no cimo da colina, a vigiar a cidade (fotos 3 a 5)", continua.

"Voltámos a aproximar-nos do centro e fomos até à praça do Senado, que se estende na lateral da Catedral de Helsínquia. É aqui que se encontra o mercado de Natal. Fomos então conhecer a Biblioteca Central Oodi (fotos 6 a 9), que fica em Kluuvi, o bairro cultural da cidade pertinho da Estação Central e próximo do Centro Musical de Helsínquia e do Museu de Arte Contemporânea Kiasma", afirmou, notando que "adorou o edifício".

"Há muitos serviços à disposição dos habitantes - máquinas onde se pode costurar, outras onde dá para fazer impressões em grande escala; estúdios onde se pode gravar um podcast ou um programa de rádio e até uma cozinha para workshops ou programas de culinária. Tudo gratuito para os finlandeses que só têm de marcar através do site. O jeito que isto nos dava em Portugal!", reflete.

Catarina conta ainda que visitaram a Biblioteca Nacional da Finlândia, realçando um pouco a sua história. "A biblioteca fica mesmo virada de frente para a Catedral de Helsínquia (última foto) que foi originalmente construída como tributo ao czar Nicolau I da Rússia, tendo sido conhecida como igreja de São Nicolau até à independência da Finlândia, em 1917. Como a maioria das igrejas evangélicas luteranas, é de uma simplicidade que surpreende, com as suas paredes brancas, sem objetos ou imagens decorativas, ostentando apenas uma cúpula alta, rodeada por outras quatro mais pequenas".

