Catarina Raminhos tem por hábito partilhar diários de viagens que faz em família, ou em trabalho.

Desta vez, está de viagem, mas numa estreia. É a primeira vez que viaja sozinha, sem ser por motivos profissionais.

A criadora de conteúdos digitais está nos Países Baixos, tendo começado a sua estadia na capital, Amesterdão.

A mulher do humorista António Raminhos já partilhou alguns momentos nas stories da sua conta de Instagram e explicou que um dos motivos para a escolha do destino se prendeu com o facto de que "as pessoas com quem" costuma viajar "já conhecem" o país.

