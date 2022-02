Nilton usou a sua conta oficial de Facebook para na manhã de sexta-feira, dia 18, tornar público um apelo que visa ajudar a sua prima, Suzy Rodrigues.

"Apresento-vos a minha prima Suzy Rodrigues que sofreu uma queda muito grave em Novembro, que levou a um edema intracraniano. Foi operada de urgência e ficou mais de um mês em coma", conta o humorista na emotiva partilha, onde explica que a familiar se encontra com um "quadro bastante complicado que implica um longo período de recuperação quer cognitiva, quer motora".

"Com a sua garra e vontade de viver tem vindo a recuperar até melhor do que os médicos esperavam", realça, dando a conhecer que há ainda novos desafios a enfrentar.

Suzy precisa de "uma cirurgia de reposição do osso do crânio e terá de ser internada numa unidade de cuidados intermédios para que continue as várias terapias de que necessita e recuperar tudo o que conseguir".

"Essa recuperação demorará vários meses e terá custos insuportáveis. Por isso os meus tios e a irmã criaram esta conta solidária para ajudarmos a Suzy", nota, deixando em seguida os dados para os quais os interessados podem fazer os seus donativos:

"Obrigado a quem o possa fazer.

PT500035 01310000184880064

Caixa Geral Depósitos

Mbway - 918 503 472".

A publicação de Nilton não foi, porém, bem recebida por alguns internautas. As críticas surgiram de seguidores que consideram que o humoristas não deveria fazer este apelo tratando-se de uma familiar e de quem lhe aponta o dedo por não criar "um espetáculo solidário" para o efeito. Ainda assim, foram igualmente muitas as reações de pessoas solidárias que quiseram ajudar a prima Suzy e manifestar o seu apoio a Nilton, defendo-o das duras críticas.

