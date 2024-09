Elton John passou o verão a lutar contra uma infeção grave no olho e que o deixou com a visão limitada.

O cantor anunciou através da sua conta de Instagram que ainda se encontra em recuperação, e que esta demorará algum tempo.

"Durante o verão, tenho lidado com uma infeção severa que, infelizmente, me deixou com visão limitada num olho. Estou a recuperar, mas é um processo extremamente lento e demorará algum tempo até a visão do olho impactado voltar", revelou o artista na publicação.

"Tenho passado o verão tranquilamente a recuperar em casa, e, até agora, sinto-me positivo sobre o progresso que tenho feito para me curar e recuperar", remata.

Várias estrelas responderam nos comentários, com desejos de rápidas melhoras.

"Demora o teu tempo e recupera, Elton. Estaremos aqui à espera do teu regresso quando estiveres saudável e pronto", escreveu Donatella Versace.

