O cantor Elton John fez a sua primeira aparição pública após ter anunciado que luta contra uma "infeção grave" no olho, que o deixou com "visão limitada", na sexta-feira.

Segundo o jornal The Guardian, o músico britânico, de 77 anos, apareceu no Festival Internacional de Cinema de Toronto, acompanhado pelo marido, para a estreia do documentário ‘Elton John: Never Too Late’.

O documentário retrata a carreira do cantor, enquanto "olha para trás, para a sua vida e para um espetáculo de despedida no Dodger Stadium, em Los Angeles", e conta com entrevistas e fotografias exclusivas. Além disso, documenta ainda a história de amor de Elton John e do marido, David Furnish, que é um dos co-realizadores do filme.

"O que mais gosto neste filme é que o tenho a ele [Furnish] e tenho os meus dois filhos", disse o músico, após a projeção do documentário. "Estou muito orgulhoso do que consegui", acrescentou.

Na semana passada, Elton John revelou nas redes sociais tem "estado a lidar com uma infeção ocular grave" que o deixou "com visão limitada num olho".

"Estou a recuperar, mas é um processo extremamente lento e vai demorar algum tempo até que a visão volte ao olho afetado", explicou, deixando uma palavra de agradecimento aos profissionais de saúde e à sua família.

