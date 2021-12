Esta segunda-feira, Carolina Deslandes foi surpreendida por um amigo de infância que reencontrou nas redes sociais. Este enviou-lhe uma série de fotos da sua infância, imagens que espelham a personalidade forte da cantora, diz a própria, que não resistiu em partilhar os registos com os fãs.

"Fiquei mesmo feliz e comovida, por ser relembrada do quanto eu sempre fui assim. Assim como me conheço hoje. Amante de franjas e de tatuagens, desde que me lembro de ser gente. Chamada de 'Maria Rapaz' desde que me lembro de existir, com sangue na guelra e vontade de fazer perguntas e desafiar os crescidos", escreveu.

E rematou: "É tão engraçado ver que aquilo pelo qual somos chamados de 'diferentes' quando somos miúdos, é o que faz de nós adultos autênticos anos mais tarde. Querida Rô pequenina, que bom que sempre foste assim".

Clique na galeria para ver os tesourinhos que deixaram os seguidores de Carolina Deslandes enternecidos.

Leia Também: Veja a nova tatuagem de Carolina Deslandes inspirada em Kurt Cobain