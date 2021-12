Carolina Deslandes aumentou a sua coleção de tatuagens. Desta vez, a artista optou por gravar na pele uma frase referida por Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana.

Na mesma pode ler-se: "Thanks for the tragedy. I needed it for my art".

Numa tradução livre significa: "Obrigada pela tragédia. Precisava dela para a minha arte".

A tatuagem foi da autoria de Luís Nogueira, que partilhou o resultado final nas respetivas redes sociais.

Ora veja:

