Frances Bean Cobain e o marido Riley Hawk já são pais. No sábado, 28 de setembro, a filha do vocalista dos Nirvana anunciou a chegada do bebé através da sua conta de Instagram.

"Bem-vindo ao mundo, filho mais bonito. Amamos-te mais que tudo", lê-se na legenda da publicação que dá conta que o bebé se chama Ronin Walker Cobain Hawk e nasceu no dia 17 deste mês.

Nas imagens, a preto e branco, é possível ver o bebé a segurar a mão de Frances, assim como Riley, filho do skater Tony Hawk, com Ronin ao colo.

