Alex Rodriguez mostrou-se empenhado em cumprir com sucesso o desafio #WorldOfDanceAgain. O noivo da cantora Jennifer Lopez tentou reproduzir a coreografia da artista, da música 'Dance Again', e não resistiu em partilhar o resultado no Instagram.

"Sabem quando dizem que a prática leva à perfeição! Ou, neste caso, a prática não te torna tão mau", começou por escrever na legenda do vídeo que publicou no Instagram.

"Sinto-me grato por ter a melhor professora para me ajudar com o #WorldOfDanceAgain Challenge", acrescentou de seguida, referindo-se à noiva, Jennifer Lopez.

Um momento divertido que pode ver na galeria.

Leia Também: Ou se ama, ou se odeia! As botas de Jennifer Lopez que deram que falar