Jennifer Lopez nunca teve medo de seguir as suas tendências preferidas, mesmo que estas não sejam as mais populares em termos de gosto. Recentemente, a artista de 50 anos foi 'apanhada' pelos paparazzi na Califórnia, Estados Unidos, pouco antes de subir a bordo do seu avião particular para mais uma viagem.

Para a ocasião, a artista optou por um conjunto de casaco e saia com uma textura mais tradicional, conjugado com umas arrojadas botas até ao joelho e com um salto que não passa despercebido.

Um acessórios que ou se ama, ou se odeia.

Importa recordar que Jennifer encontra-se num relacionamento com Alex Rodríguez, com quem vive em Los Angeles. Os dois foram obrigados a cancelar o seu casamento por causa da pandemia.

