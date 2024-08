Alex Rodriguez - que namorou com Jennifer Lopez antes de a cantora ter começado novamente o romance com Ben Affleck - fez uma partilha enigmática nas redes sociais.

No mesmo dia em que Jennifer Lopez entregou os documentos legais para prosseguir oficialmente com o divórcio de Ben, o 'ex' da cantora deixou uma citação nas stories da sua página de Instagram que dizia: "Ou segues um caminho ou outro, é melhor decidires a direção".

Uma fonte disse à People que a publicação de Alex "não tinha nada a ver" com Jennifer Lopez. No entanto, deixou várias pessoas a pensar o contrário.

© Alex Rodríguez/Instagram

De recordar que o romance de Jennifer com Alex começou em 2017 e ficaram noivos em 2019. Em 2021 terminaram a relação e a cantora começou depois a namorar com o seu antigo amor, Ben Affleck, com quem deu o nó em 2022. Agora a artista está a separar-se do ator.

