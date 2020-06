Jennifer Lopez e Alex Rodriguez surpreenderam o filho da cantora, Max, de 12 anos, ao apresentar-lhe o novo amigo de quatro patas.

Um momento que a artista fez questão de destacar no Instagram, onde partilhou um vídeo amoroso do menino a dar as boas-vindas ao novo membro da família.

No vídeo, que pode ver na galeria, Max aparece a ser mimado pelo cão, de raça Goldendoodle.

"Este é o melhor dia! Amo-o", ouve-se o menino a dizer enquanto é acarinhado com entusiasmo pelo animal de estimação.

A dada altura, podemos ainda ver a pequena Emme, irmã gémea de Max.

