Jennifer Lopez não poderia estar mais orgulhosa da sua filha, Emme, de 12 anos. Na sua conta de Instagram, a cantora revelou aos fãs que a menina irá lançar o seu primeiro livro.

"Tão orgulhosa. A Emme partilha as suas orações diárias no seu primeiro livro 'Lord Help Me'! Este livro irá oferecer às famílias uma forma de abraçar todos os dias o poder e a paz que vem da fé", explicou na legenda da publicação.

O lançamento acontecerá em setembro deste ano.

Leia Também: Há dois alimentos que Jennifer Lopez não come. Chef da cantora revela-os