Kelvin Fernandez, prestigiado chef que trabalha há vários anos com Jennifer Lopez, decidiu contar à imprensa internacional algumas curiosidades sobre a alimentação da artista e revelou à revista Us Weekly o alimento proibido e um outro do qual, surpreendentemente, a cantora não é adepta.

"Sei que a Jennifer não gosta de salmão, por isso, se estiver a fazer salmão para as outras pessoas, tenho que lhe preparar um roblado, alabote ou bacalhau. A Jennifer não gosta nem do sabor nem da textura do salmão", contou.

Por outro lado, Kelvin Fernandez afirmou ainda que no frigorífico de J.Lo não podem faltar "água com gás, fruta e vegetais". O que pode ser surpreendente é que, além de salmão, a artista "não é grande fã de fruta", rematou o chef.

