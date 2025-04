Jennifer Lopez parece ter encontrado em Emme a melhor companhia para as 'red carpets'.

A atriz e cantora marcou presença na estreia do espetáculo 'Boa noite e boa sorte', na Broadway, na passada quinta-feira.

J.Lo. usou um vestido preto, longo e com um grande decote. Já Emme, de 17 anos, e fruto da relação da artista com Marc Anthony, optou por um fato preto com uma camisa branca.

Vejas as imagens na galeria.

Leia Também: Kylie Jenner e Jennifer Lopez estiveram no funeral do seu cabeleireiro

Leia Também: Jennifer Lopez leva companhia especial a 'red carpet'. Veja as imagens