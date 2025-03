Kylie Jenner e Jennifer Lopez estiveram entre os presentes que marcaram presença no funeral do seu cabeleireiro, Jesus Guerrero.

De acordo com o TMZ, a celebridade e a cantora foram à despedida do cabeleireiro de celebridades, que decorreu na cidade natal do mesmo, Houston, no domingo, e estiverem entre a família e amigos de Jesus.

Katy Perry também era próxima de Jesus e, embora não tenha estado no funeral, sabe-se que tem mantido o contacto com a família do cabeleireiro.

O TMZ relatou ainda que Kylie esteve junto da família de Jesus para ajudar a cobrir os custos do funeral e outras despesas, como a trasladação do corpo para Houston.

