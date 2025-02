Após a morte inesperada de Jesus Guerrero aos 34 anos, Kylie Jenner, cliente habitual do cabeleireiro, planeia pagar os custos do funeral e outras despesas, de acordo com vários meios de comunicação.

Kylie trabalhou com Jesus durante mais de quatro anos. Entre outras das suas clientes famosas destacam-se Jennifer Lopez, Katy Perry, Dua Lipa e Jessica Alba .

A irmã de Jesus, Gris Guerrero, anunciou o falecimento do cabeleireiro no dia 22 de fevereiro, mas não revelou a causa da morte.

"É com o coração pesado que vos dizemos que Jesus Guerrero foi para o céu", escreveu Gris na página do GoFundMe que criou entretanto. "Ele era filho, irmão, tio, artista, amigo e muito mais".

Gris acrescentou ainda: "Infelizmente, a sua morte aconteceu de uma forma muito repentina e inesperada. Atualmente, a sua família está a cuidar dos seus pertences pessoais e acomodações para o trazer de volta para o Houston".

Embora a fundadora da Kylie Cosmetics não tenha falado publicamente sobre esta perda, Jenner partilhou uma fotografia com Jesus no início deste mês, antes da notícia do seu falecimento.

Kylie Jenner com Jesus Guerrero© Instagram

Por sua vez, a irmã de Kylie, Kim Kardashian, que também era próxima de Jesus, partilhou uma pequena declaração, acompanhada de uma fotografia com o cabeleireiro.

"A nossa equipa de beleza significa o mundo para nós", escreveu Kim no seu Instagram esta segunda-feira, 24 de fevereiro. "Trabalhamos juntos, tiramos férias e celebramos as nossas vidas juntos! O nosso grande respeito pela arte do cabelo e da maquilhagem levou-nos a conhecer algumas das almas mais bonitas e alguns dos nossos melhores amigos. Então, quando um dos membros da nossa equipa morre, todas as nossas almas ficam destruídas".

"O meu coração está partido pela Kylie e por todos aqueles que amavam o Jesus. Rezo pela sua família e pela comunidade de beleza que sente a perda de uma das pessoas mais talentosas e gentis. Descansa em paz, Jesus Guerrero", concluiu.

© Instagram

Jesus Guerrero estava no Dubai quando morreu

O cabeleireiro de celebridades estava a trabalhar com Jennifer Lopez no Dubai, nos dias que antecederam a sua morte repentina, de acordo com uma publicação partilhada pela cantora nas redes sociais.

Na partilha feita no dia 19 de fevereiro, J.Lo mostrou fotografias da sua viagem aos Emirados Árabes Unidos e identificou a sua equipa de beleza, incluindo Guerrero. A cantora, que se apresentou na Dubai's Coca-Cola Arena no dia 18 de fevereiro, antes de subir ao palco em Abu Dhabi no dia 20, legendou a publicação: "Viagem de negócios".

