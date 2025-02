A família de Jesus Guerrero agradeceu a Kylie Jenner por se ter oferecido para pagar todos os custos inerentes ao funeral.

Foi no domingo, 23 de fevereiro, que a família do 'cabeleireiro das celebridades' anunciou a morte "inesperada" aos 34 anos.

Gris, a irmã mais nova de Jesus, criou uma página na plataforma GoFundMe, com o intuito de angariar dinheiro para as despesas do funeral e do transporte dos seus pertences para a cidade natal da família.

No dia 25 de fevereiro, a página foi atualizada, explicando que Jenner, uma das clientes mais próximas de Guerrero, iria cobrir as despesas do seu funeral.

"Quando esta página foi criada tínhamos o intuito de tratar de todas as despesas. Não queríamos sobrecarregar nenhum cliente com isto. A nossa família agradece profundamente à Kylie por se ter oferecido para cobrir as despesas do funeral e por ter oferecido toda a ajuda e apoio que precisámos", revelou a família, citada pela People.

O valor já angariado vai agora para "cobrir todos os custos associados com o transporte dos seus pertences até casa".

