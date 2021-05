Depois do noivado com Jennifer Lopez ter chegado ao fim recentemente, Alex Rodriguez estará "chocado" com as recentes notícias sobre a 'ex' com Ben Affleck.

Ben e Jennifer têm estado juntos nesta fase, aliás, até estão a desfrutar de uma férias, após terem voado "só os dois" até ao estado de Montana, nos EUA.

Alex foi apanhado de surpresa com o reencontro da 'ex' com o ator, especialmente porque se separaram oficialmente e cancelaram o noivado há apenas um mês.

Recorde-se que Jennifer e Ben também já namoraram, entre 2002 e 2003.

"O Alex está chocado por a J-LO ter seguido em frente", contou uma fonte próxima da cantora ao E! News. "Ele pensou realmente que seriam capazes de voltarem a ficar juntos. Ele tem procurado a J.Lo, tentando encontrar-se com ela, e ela tem sido muito áspera com ele", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, Alex está "triste" com o reencontro da 'ex' com o ator, tanto que já fez questão de contactar a cantora para fazer saber que "está chateado". No entanto, Jennifer "não está interessada em tentar reatar com Alex", como destacou por fim a fonte.

