Um mês após confirmar o fim do noivado com Alex Rodriguez, Jennifer Lopez está a desfrutar de umas férias com Ben Affleck, apurou o E! News.

O site internacional revelou que os artistas, que namoraram entre 2002 e 2003, voaram juntos, "só os dois", até ao estado de Montana, nos EUA, para uns dias de descanso "só os dois".

Fontes da publicação garantem que partiu do ator aproximar-se da ex-namorada e que têm estado cada vez mais próximos: "O Ben procurou-a para ver como ela estava e jantaram juntos algumas vezes no último mês. Tudo é natural entre eles e a química é irreal. Eles continuam onde pararam e estão a aproveitar a companhia um do outro agora".

Recorde-se que J.Lo e Ben Affleck começaram a namorar no verão de 2002 e o ator pediu a cantora em casamento em novembro desse ano. O noivado desfez-se em setembro de 2003 e na primavera do ano seguinte o ex-casal confirmou publicamente o fim do namoro.

Leia Também: Ben Affleck homenageia ex-mulher em dia especial