Ben Affleck surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao homenagear a ex-mulher, Jennifer Garner, mãe dos três filhos.

Como nos Estado Unidos se celebrou o Dia da Mãe este domingo, 9 de maio, o ator fez questão de dedicar uma carinhosa mensagem à 'ex'.

"Estou tão feliz por partilhar estas crianças contigo. Os pais mais sortudos do mundo. Obrigado por todo o bem que fazes. Feliz Dia das Mães. Com amor, o pai deles", escreveu na legenda de algumas imagens de Jennifer com as crianças.

Recorde-se que o ex-casal tem em comum Violet, de 15 anos, Seraphina, de 12, e Samuel, de nove.

