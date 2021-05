Matt Damon disse que seria “incrível” se o melhor amigo, Ben Affleck, realmente estivesse novamente a namorar com Jennifer Lopez.

Pressionado no programa 'Today' sobre as novas fotos de Ben e Jennifer juntos, o ator disse, esta terça-feira: "Não há bebida suficiente no mundo para conseguirem fazer com que diga alguma coisa".

No entanto, acabou por admitir que ele - assim como muitos fãs - adoraria ver os ex-namorados novamente juntos.

"Eu amo-os aos dois", afirmou. "Espero que seja verdade. Isso seria incrível", acrescentou, como relata o Page Six.

