Jennifer Garner não estará interessada em reacender a relação com o ex-marido, Ben Affleck.

De acordo com uma fonte que falou com a Page Six, o ator está "aberto" à ideia, porém, o "sentimento não é mútuo".

Jennifer Garner namora com John Miller desde 2018 e estará "feliz".

"A Jen tem uma óptima relação de co-parentalidade com Ben, e é assim que as coisas estão do lado dela, de momento", revelou a mesma fonte.

Uma outra fonte afirmou à referida publicação que, por outro lado, o ator "adoraria outra oportunidade e estaria aberto a uma nova tentativa" de relacionamento amoroso entre os dois, apesar de "saber que não é realista nesta altura da vida de ambos".

"O Ben acabou de se divorciar [de Jennifer Lopez], está muito ocupado com o trabalho e focado num novo capítulo. Além disso, o Ben respeita a relação da Jen com o John e nunca se iria colocar no meio dos dois."

