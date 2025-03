John Miller, companheiro de Jennifer Garner, terá feito um ultimato depois de ver as fotografias da atriz com o ex-marido divulgadas pela imprensa internacional, avança o Page Six.

De acordo com uma fonte, John Miller "sempre apoiou a relação de coparentalidade do Ben e da Jen, mas considera que o Ben ultrapassou os limites".

"O John sabe que não se passa nada entre a Jen e o Ben, mas ele acha que as fotografias não dão bom ar e são desrespeitosas para a relação deles."

Miller terá mesmo feito um "ultimato a Jen", diz a mesma fonte à referida publicação.

"Ele não quer voltar a ver nada do género, senão não terá outra hipótese a não ser afastar-se."

Ben Affleck foi fotografado a abraçar carinhosamente a ex-mulher, Jennifer Garner, durante um jogo de paintball durante a festa de aniversário do filho de ambos, Samuel, no dia 2 de março.

Leia Também: Affleck quer uma nova oportunidade? Ator não larga a 'ex' (literalmente)

Leia Também: "Não é mútuo". Mais pormenores sobre Jennifer Garner e 'ex' Ben Affleck