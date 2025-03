Ben Affleck foi 'apanhado' com a sua ex-mulher, Jennifer Garner, enquanto jogavam paintball com um dos filhos que têm em comum, Samuel.

E o que poderia ser apenas um momento de boa parentalidade, tornou-se algo mais duvidoso quando imagens de Affleck a abraçar Garner carinhosamente foram captadas.

Nas imagens pode ver-se o ator a agarrar a 'ex' pela cintura enquanto a mesma apontava a arma de paintball no Combat Paintball Park, em Castaic, Califórnia. Affleck puxou Garner para perto de si... e ela pareceu aceitar o abraço.

De acordo com o Page Six, o ex-casal manteve-se no campo de paintball, enquanto Samuel, de 13 anos, saiu com os seus amigos.

Ben Affleck e Jennifer Garner mantêm um relacionamento amigável de coparentalidade desde que se separaram em 2015. Estiveram casados entre 2005 e 2018, período no qual tiveram três filhos - Violet (19 anos), Seraphina (16 anos) e Samuel.

O site supra referido, menciona ainda que o ator quer realmente uma nova oportunidade com Jennifer. Porém, a mesma publicação diz que o namoro da atriz com o empresário John Miller "é um empecilho no momento".

"Ele ia adorar ter uma nova oportunidade, é o amor da vida dele", relatou uma fonte próxima do ex-casal ao Page Six. "Ele está definitivamente aberto a um novo relacionamento com a Jen caso o momento venha a ser oportuno. Ao mesmo tempo, o Ben sabe que não seria realista neste momento da vida dos dois".

Recorde-se que o ator divorciou-se recentemente de Jennifer Lopez. Os dois tinham casado em 2022 e anunciaram o término em 2024, assinando o divórcio no início de 2025.

