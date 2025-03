Ben Affleck e Jennifer Garner mantêm uma boa relação e continuam a estar juntos no que aos filhos diz respeito, como aconteceu este fim de semana.

O filho mais novo do ex-casal, Samuel, completou 13 anos e a festa contou com a presença dos pais do menino, como mostra o Page Six, que divulgou algumas imagens.

"Eles estão ótimos", disse uma fonte à People sobre o ex-casal. "A Jen está muito feliz pelo Ben. Ele passa muito tempo com as crianças", acrescentou.

"Eles dão-se muito bem", afirmou ainda outra fonte ao falar dos atores. "Ela fá-lo rir como ninguém. Ela parece feliz por o Ben estar feliz", frisou.