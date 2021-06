José Luís parece ter acabado com as dúvidas em relação a qual das três pretendentes conquistou o seu coração. No diário de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' desta terça-feira foi emitida uma conversa entre o agricultor e Ana Maria na qual este lhe confessa que já encontrou a "mulher da sua vida".

"Sou muito sensível ao amor e aos sinais do amor. E ela foi muito explícita e eu já amo a Andreia. [...] Tenho a certeza que a Andreia é a mulher da minha vida. Das mulheres não quero atributos nenhuns, só quero é que gostem de mim", afirmou.

Mais tarde, em declarações a solo, José Luís contou que decidiu abrir o coração a Ana Maria para que esta não alimentasse esperanças. "Tinha que esclarecer a Ana Maria e explicar que sou homem de uma mulher só", rematou.

