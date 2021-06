Mery tornou-se conhecida do público com a sua participação no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. A jovem passou uma temporada na quinta de Luís Feijão, acabando por vir embora.

Falando desta experiência numa entrevista ao 'E-Especial', a antiga pretendente revelou-se bastante feliz.

"Temos de ver sempre pela perspetiva positiva. Gostei muito, foi uma experiência enriquecedora, incrível, diferente, então há que também ver as coisas desse lado", notou.

Posteriormente disse algo que não passou despercebido: "Quero que o Luís Miguel, o meu amigo com A grande, encontre o seu amor, porque ele é de facto um príncipe e merece a sua princesa. Sei que o Luís vem de lá assim com uma de braço dado, portanto...".

