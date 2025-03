Recorda-se de André Mateus e de Ana Margarida Pereira? Os dois participaram no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, tendo assumido uma relação em 2023, aquando da sexta temporada do reality show.

Esta segunda-feira, 24 de março, o casal que mantém um relacionamento há dois anos, anunciou estar à espera do primeiro filho em comum.

A boa-nova foi publicada no Instagram de Ana Margarida, que possui uma conta privada na rede social.

Na publicação, pode ler-se: "O nosso maior desejo vem a caminho!"

Numa das fotografias publicadas, surgem os dois cães do casal com placas ao pescoço e nas quais se pode ler: "Agora é oficial. A nossa maior aventura começa em setembro de 2025".

Noutra, um quadro pousado em cima de umas flores exibe a frase: "Estamos todos à tua espera feijanito". E por fim, um vídeo de uma ecografia.

Recorde-se que Ana Margarida Pereira, de 27 anos de idade, participou em duas temporadas de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Na quarta, em 2021 e, posteriormente, na sexta, em 2023, onde conquistou o coração de André Mateus, de 39 anos, com quem já tinha tido uma relação amorosa antes do programa.

Leia Também: Hailey Bieber mostra rara fotografia do filho Jack