Elisabete tornou-se conhecida no programa 'Quem Quer Casar com o Agricultor' no qual participou em duas temporadas distintas. Aos 44 anos, quando já estava "desacreditada", conforme referiu numa entrevista que deu a João Baião e Diana Chaves esta sexta-feira, dia 16, no programa 'Casa Feliz', da SIC, eis que o amor bateu-lhe à porta.

A convidada contou que conheceu Diogo numa festa de karaoke a 1 de novembro do ano passado e que os dois apaixonaram-se de tal maneira que deram o nó menos um mês depois, a 20 de dezembro.

Atualmente, Elisabete aguarda a chegada do primeiro filho em comum, que chamar-se-á Lucas.

"A gente conheceu-se na véspera do 1 de novembro do ano passado e nunca mais nos largamos até agora. Começamos a namorar e depois de um mês estávamos a casar", afirmou, deixando os apresentadores de 'boca aberta'.

A mesma garantiu que "está a ser uma gravidez muito tranquila" e que o parto está previsto para o final do mês de agosto, início de novembro.

Veja aqui a conversa completa.